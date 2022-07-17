فتح: ما صدر عن الزعماء العرب بقمة جدة يؤكد مركزية القضية الفلسطينية

وقال القواسمي في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن هذه الرسالة التي عبٌر عنها زعماء الدول العربية هامة وخاصة بحضور الرئيس الأمريكي بايدن، وهي تؤكد على أن حجر زاوية الاستقرار والأمن في المنطقة يكمن في القضية الفلسطينية، وأن محاولات إسرائيل القفز عنها وهمُُ وركض وراء السراب، وأن القضية

الفلسطينية كانت وستبقى قضية العرب الأولى.



رام الله - دنيا الوطنرحبت حركة فتح، على لسان عضو المجلس الثوري للحركة، أسامة القواسمي، بمواقف زعماء الدول العربية المجتمعين في جدة اتجاه مركزية القضية الفلسطينية وحتمية إيجاد حل شامل وفقا للشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن دولة فلسطين.