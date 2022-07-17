شؤون فلسطينية

أسيرات معتقل (الدامون) يكشفن تفاصيل جديدة بشأن استشهاد الأسيرة سعدية فرج الله

أسيرات معتقل (الدامون) يكشفن تفاصيل جديدة بشأن استشهاد الأسيرة سعدية فرج الله
الأسيرة الشهيدة سعدية فرج الله
رام الله - دنيا الوطن
أوردت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبر محاميتها حنان الخطيب والتي تمكنت من زيارة الأسيرات مؤخراً في معتقل (الدامون)، تفاصيل استشهاد الأسيرة سعدية فرج الله، وحالة الحزن التي خيمت على المعتقل عقب ارتقائها.

وأوضحت الأسيرات لمحامية الهيئة ما جرى في يوم استشهاد الأسيرة فرج الله، مشيرات بأنه شعور مؤلم للغاية رؤية شخص يفارق الحياة أمام الأعين، وهنّ عاجزات عن مساعدتها، ففي ذلك اليوم حاول المسعف المتواجد في العيادة إنعاش الأسيرة فرج الله عند سقوطها، لكنها كانت قد فارقت الحياة.

وأكملت الأسيرات إفادتهن: "عقب ارتقاء فرج الله ساد في المعتقل حالة من الخوف ولم تتوقف الأسيرات عن البكاء،  وتم إغلاق قسم الأسيرات ولم يخرجنّ لساحة الفورة أو "للكانتينا" أو لعيادة المعتقل ، وهناك من بين الأسيرات من امتنعن عن الاقتراب من غرفة سعدية أو الذهاب إلى "الكانتينا" المجاورة لغرفة الشهيدة سعدية بسبب حالة الهلع التي سيطرت عليهن، فقد كان مشهد وفاتها موجع للعديد منهن"، وخلال فترة العيد اكتفت الأسيرات بتوزيع التمر والقهوة عن روحها والدعاء لها".    

جدير ذكره أن الشهيدة فرج الله من بلدة إذنا قضاء الخليل، وكان جيش الاحتلال قد اعتقلها بتاريخ 18/12/2021   بعد أن اعتدى عليها مستوطن بالضرب قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل، وهي أم لثمانية أبناء وجدة لعدة أحفاد.

 وكانت قد تعرضت لجريمة طبية متعمدة خلال فترة اعتقالها فقد كانت تعاني من ارتفاع في نسبة السكر في الدم ومن ارتفاع بالضغط وأهملت إدارة المعتقل ما تعانيه من مشاكل صحية مما أدى إلى تدهور حالتها وسقوطها شهيدة بعد ذلك، وبارتقائها يرتفع عدد الشهداء الأسرى في سجون الاحتلال إلى 230 شهيداً منذ عام 1967.

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