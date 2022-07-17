طالع: حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس (كورونا) في فلسطين الفترة الأخيرة



وأفادت بأن الإصابات الجديدة توزعت: الضفة الغربية 3140 إصابة، قطاع غزة 1864 إصابة ومدينة القدس 1950.



وتابعت الوزارة، "أما حالات التعافي الجديدة: الضفة الغربية 2860، قطاع غزة 88 ومدينة القدس 1700".



وذكرت أن الحالات التي تعالج في المستشفيات: 40 العناية المكثفة، ثماني أجهزة التنفس الاصطناعي، أما عدد الفحوصات 10786 (باستثناء مدينة القدس).



رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة، مساء اليوم الأحد، التقرير الوبائي حول فيروس (كورونا) في فلسطين، خلال الفتير ما بين 10- 17 تموز/ يوليو 2022.هذا وسجلت الوزارة، حالة وفاة واحدة في الضفة الغربية، وعلى صعيد قطاع غزة لم تسجل أي حالة وفيات، وكذلك الأمر في مدينة القدس.