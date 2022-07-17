"الخارجية" تحذر من مصادقة الاحتلال على مخططات استيطانية جديدة بعيد زيارة بايدن





وطالبت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بإبداء اليقظة والاهتمام بهذا الموضوع، خاصة وأن الرئيس الأمريكي بايدن طالب بشكل صريح وواضح بوقف الإجراءات أحادية الجانب والتي يقع في مقدمتها الاستيطان، لما له من مخاطر كارثية على فرص تجسيد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة والمتصلة جغرافياً على حدود الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ كما أشار إليها الرئيس الأمريكي نفسه في البيان الصحفي في بيت لحم.

رام الله - دنيا الوطنحذرت وزارة الخارجية والمغتربين، من مغبة اقدام الحكومة الإسرائيلية واذرعها المختلفة على المصادقة على مشاريع ومخططات استيطانية جديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة عامة وفي القدس بشكل خاص بعد انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، خاصة وأن جزءاً من هذه المخططات تم تأجيله لما بعد الزيارة، في استغلال إسرائيلي بشع للزيارة بهدف تعميق وتعزيز الاستيطان كونه أيضاً موضوع تنافسي في الانتخابات الإسرائيلية.