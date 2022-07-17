شؤون فلسطينية

اشتية يستقبل ممثل البنك الدولي في فلسطين لمناسبة انتهاء مهامه

اشتية يستقبل ممثل البنك الدولي في فلسطين لمناسبة انتهاء مهامه
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس الوزراء، د.محمد اشتية، اليوم الأحد، مدير وممثل البنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار، لمناسبة انتهاء مهامه، بحضور المدير والممثل الجديد للبنك ستيفان إمبلاد.

وثمن اشتية جهود شانكار المبذولة خلال فترة عمله كمدير وممثل للبنك الدولي في فلسطين، لا سيما في تعزيز التعاون، وتسهيل تنفيذ المشاريع التنموية بما يتناغم مع الأولويات الوطنية الفلسطينية.

ورحب رئيس الوزراء بالممثل الجديد إمبلاد، متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة، مشددا على أهمية البناء على ما تم إنجازه، وفتح آفاق جديدة من التعاون المشترك.

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