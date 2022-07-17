غزة: مباحث مرور الشمال تضبط أربع دراجات نارية مسروقة خلال جولاتها

رام الله - دنيا الوطنضبطت دائرة مباحث المرور بشرطة محافظة شمال قطاع غزة، أربع دراجات نارية مسروقة عن طريق فحص رقم الشاصي.وأفاد النقيب عمر عبد النبي رئيس قسم مباحث مرور الشمال أنه تم ضبط الدراجات المسروقة، من خلال إقامة حواجز طيارة على الخط الساحلي لشاطئ البحر بمنطقة السودانية وكذلك بمنطقة بيت لاهيا.وبيّن النقيب عبد النبي أن مباحث المرور لديها برنامج خاص وكامل بأسماء الذين سُجلت بحقهم شكاوى لسرقة الدراجات النارية.وأكد أن الدرجات النارية المسروقة التي ضُبطت تم إحالتها للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية وتسليمها لأصحابها حسب الأصول.