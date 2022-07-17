البكري: بدء امتحان التلاوة والتجويد العام بمشاركة أكثر من 3000 متقدم

رام الله - دنيا الوطنأعلن الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية عن بدء امتحان التلاوة والتجويد العام ( الفرع الشفوي ) في جميع محافظات الوطن بمشاركة أكثر من 3000 متقدم من مختلف الأعمار من الذكور والإناث .جاء ذلك خلال تفقده قاعات انعقاد الامتحان بمحافظة رام الله والبيرة حيث بين البكري أن الوزارة تعقد هذا الامتحان كل عام بجميع محافظات الوطن، وأنه يتم على مرحلتين المرحلة الشفوية والمرحلة التحريرية ثم تمنح الشهادات المصدقة لجميع الناجحين لتؤهلهم للتدريس في دور القران الكريم والمشاركة في المسابقاتالدولية.وأوضح البكري إنه بناء على توجيهات القيادة الفلسطينية وبتعليمات من دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية تعمل وزارة الأوقاف جاهدة من خلال برامجها وخططها على فتح المزيد من مراكز ودور القرآن الكريم.وأكد اعتزاز الوزارة بحفظة القرآن الكريم والمتفوقين في التلاوة والتجويد الذين أثبتوا كفاءتهم خلال السنوات السابقة من خلال تحقيق مراتب متقدمة على مستوى العالم من خلال المشاركة في المسابقات الدولية.بدورها قدمت نهى مزاحم مسؤولة تحفيظ القرآن الكريم بمديرية أوقاف رام والبيرة شرحا مفصل عن آلية اختيار المتقدمين والشروط الواجب توفرها في لجان التحكيم في التلاوة والقراءات والجهود المبذولة من قبل مشرفي التحفيظ على مدار العاملإنجاز هذا الامتحان .