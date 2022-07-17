غزة: "النقل والمواصلات" تستقبل وفداً من اتحاد الصناعات الفلسطينية





رام الله - دنيا الوطناستقبل اللواء صلاح الدين أبو شرخ، وكيل وزارة النقل والمواصلات، بغزة، وفداً من اتحاد الصناعات الفلسطينية برئاسة أ. علي الحايك رئيس الاتحاد وعدد من الأعضاء لمناقشة العديد من القضايا وذلك اليوم في مقر الوزارة.ورحب أبو شرخ بالحضور، مؤكداً على ضرورة التعاون المشترك بين الطرفين بما يخدم الصناعات الفلسطينية ورجال الأعمال.وتابع أبو شرخ: بالقول إن فئة رجال الأعمال ذو أهمية كبيرة لما لها من تأثير كبير على الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة.وثمن أبو شرخ بالدور الكبير التي يقوم به اتحاد الصناعات الفلسطينية للارتقاء بالاقتصاد الفلسطيني من خلال تقديم خدمات لرجال الأعمال والصناعات واعتباره البيت الكبير لكافة التجار.ونوه أبو شرخ على أن الوزارة تعمل على التواصل مع كافة الجهات في سبيل تعزيز التعاون المشترك وتنظيم العمل وفق النظام والقانون من أجل توفير خدمة مناسبة لكافة شرائح المجتمع.من جانبه ثمن الحايك الدور الكبير التي تقوم به وزارة النقل والمواصلات في خدمة المواطن من خلال التسهيلات بشكل عام وتجار السيارات وقطع الغيار بشكل خاص.