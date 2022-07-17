"التنمية" تكشف حقيقة أنباء صرف مساعدات الأسر المستفيدة من شيكات الشؤون





وأشارت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن"، إلى أن ما يتم تداوله بشأن الموضوع غير صحيح ، وأنها لم تدل بأي تصريحات تخص الموضوع على الإطلاق.



واستهجنت الأخبار المفبركة التي يتم تداولها حول الموضوع والتي من شأنها اللعب بعواطف الناس وإنها تبذل جهوداً حثيثة بالتعاون مع وزارة المالية لتأمين صرف مخصصات الأسر الفقيرة في أقرب وقت ممكن".



ودعت الوزارة وسائل الاعلام إلى استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة مؤكدةً أن ما حصل هو فبركة ومحاولة لضرب مصداقية الوزارة.

رام الله - دنيا الوطننفت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، التصريحات التي نسبت إليها بشأن صرف مخصصات الشؤون للأسر المستفيدة.