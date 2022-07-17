دولي

توني بلير: العالم بمرحلة تحول بالتاريخ يمكن مقارنتها بنهاية الحرب العالمية الثانية

توني بلير: العالم بمرحلة تحول بالتاريخ يمكن مقارنتها بنهاية الحرب العالمية الثانية
توني بلير
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، إن حرب أوكرانيا أظهرت أن هيمنة الغرب تشهد نهايتها في ظل صعود الصين لتكون قوة عظمى بالشراكة مع روسيا في أوضح نقاط التغير في المشهد العالمي منذ قرون.

جاء ذلك وفقا لنص خطاب ألقاه في منتدى لدعم التحالف بين الولايات المتحدة وأوروبا في "ديتشلي بارك" غرب لندن في محاضرة حملت عنوان "بعد أوكرانيا، ما الدروس الحالية للقيادة الغربية؟".

وأضاف بلير: أن "العالم في مرحلة تحول في التاريخ يمكن مقارنتها بنهاية الحرب العالمية الثانية أو انهيار الاتحاد السوفياتي، لكن هذه المرة وبوضوح الغرب ليس في الكفة الراجحة".

وقال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق: "نحن نشهد نهاية الهيمنة السياسية والاقتصادية الغربية"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

وتابع قائلا: "سيصبح العالم ثنائي القطب على الأقل أو متعدد الأقطاب.. التغيير الجيوسياسي الأكبر في هذا القرن سيأتي من الصين وليس من روسيا"، مشيراً إلى أن "حرب أوكرانيا أوضحت بما لا يدع مجالا للشك أن الغرب لا يمكنه الاعتماد على الصين لتتصرف بطريقة نعتبرها عقلانية".

وذكر: "مكان الصين كقوة عظمى طبيعي ومبرر. إنها ليست الاتحاد السوفياتي"، لكنه قال: إن "على الغرب ألا يسمح للصين بالتفوق عسكريا".

وأضاف: "علينا أن نزيد من الإنفاق الدفاعي ونحافظ على التفوق العسكري"، مشيرا إلى أنه يتعين على الولايات المتحدة وحلفائها "أن تكون لهم الغلبة (عسكريا) بما يكفي للتعامل مع أي احتمال أو نوع من الصراع في كل المناطق".

يشار إلى أن بلير شغل منصب رئيس وزراء بريطانيا، في الفترة من 1997 وحتى 2007.

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