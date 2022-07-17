شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يتحدث حول إمكانية شن عملية عسكرية ضد غزة خلال العام

جيش الاحتلال يتحدث حول إمكانية شن عملية عسكرية ضد غزة خلال العام
قوات الاحتلال تتجهز لدخول غزة- أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي العميد ران كوخاف، اليوم الأحد، إمكانية خوض عملية عسكرية ضد قطاع غزة الفترة المقبلة. 

وقال كوخاف خلال مقابلة مع صحيفة (يديعوت) الإسرائيلية: "لا أستبعد احتمالية شن عملية عسكرية ضد غزة، والذي يمكن أن يحدث".

وتابع: "حماس وغزة لن يختفوا، وهم في صراع معنا، وهذه المنطقة معقدة للغاية"، مضيفًا: "سنواصل الهجوم وجمع المعلومات الاستخبارية في كل مكان".

هذا وشهدت الآونة الأخيرة، جولة قصيرة من التصعيد بين قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي، عقب إطلاق عدد من الصواريخ تجاه عسقلان والغلاف، وردًا على ذلك استهدفت عدة مواقع للمقاومة في القطاع. 

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