جيش الاحتلال يتحدث حول إمكانية شن عملية عسكرية ضد غزة خلال العام

وقال كوخاف خلال مقابلة مع صحيفة (يديعوت) الإسرائيلية: "لا أستبعد احتمالية شن عملية عسكرية ضد غزة، والذي يمكن أن يحدث".





وتابع: "حماس وغزة لن يختفوا، وهم في صراع معنا، وهذه المنطقة معقدة للغاية"، مضيفًا: "سنواصل الهجوم وجمع المعلومات الاستخبارية في كل مكان".





هذا وشهدت الآونة الأخيرة، جولة قصيرة من التصعيد بين قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي، عقب إطلاق عدد من الصواريخ تجاه عسقلان والغلاف، وردًا على ذلك استهدفت عدة مواقع للمقاومة في القطاع.

