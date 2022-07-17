مشير المصري: "التشريعي" سنّ قوانين لحماية الثوابت الفلسطينية





رام الله - دنيا الوطنألقى النائب في المجلس التشريعي، بغزة، مشير المصري، محاضرة سياسية لعدد من طالبات الكتلة الإسلامية في مقر المجلس.ورحب المصري بالطالبات، مستعرضاً تاريخ المجلس التشريعي الفلسطيني والمراحل التي مر بها، والصعوبات التي تعرض لها خلال السنوات الماضية، موضحاً الأنظمة والقوانين المعمول بها، وآليات سن القوانين في المجلس التشريعي.وبين التحولات الدراماتيكية والمراحل التي مرت بها القضية الفلسطينية، مشيراً إلى التجربة البرلمانية ودور المجلس التشريعي في حماية وتحصين الثوابت الفلسطينية ودعم المقاومة لدحر الاحتلال وتحرير الأرض، وكذلك سن العديد من القوانين ذات البعد المجتمعي خدمة للمواطن والمجتمع.واستعرض أبرز القوانين التي أقرها المجلس التشريعي، وخصوصاً قوانين الثوابت الوطنية ومنها قانون المقاومة، مبيناً وحدة الشعب الفلسطيني لدعم المقاومة في الميدان خاصة خلال عدوان الاحتلال على قطاع غزة المحاصر، مؤكداً أننا علىأعتاب مرحلة جديدة من مراحل تحرير القدس.