شركة الكهرباء: فصل خطي بغداد والشعف المغذيين لمحافظة غزة غداً الاثنين

قالت شركة توزيع الكهرباء، بغزة، إنه سيتم فصل خطي بغداد والشعف المغذيين لمحافظة غزة من قبل شركة الكهرباء الإسرائيلية يوم غدٍ الاثنين، بسبب أعمال صيانة في محطة التحويل داخل أراضي عام 48.





ووفق تصريح للشركة وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإنه سيتم القطع لمدة ثماني ساعات تقريباً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً من نفس اليوم، "علماً بأن قدرة الخط الواحد 12 ميجاوات، بمجموع طاقة 24 ميجاوات تقريباً.



وطالبت الشركة المواطنين باتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص، حيث أن عملية الفصل خارجة عن سيطرة كهرباء غزة.





رام الله - دنيا الوطن