أحدهما مصاب.. قوات الاحتلال تعتقل شابين من طوباس

رام الله - دنيا الوطنداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، منزل الشاب طارق إياد عبد الرازق، في طوباس وقامت باعتقاله، بعد العبث بمحتويات المنزل.وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس، كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المصاب أشرف رائد دراغمة (20 عاما)، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام المدينة.وكانت قوات الاحتلال اقتحمت طوباس، ودارت مواجهات واشتباكات مع الشبان، نتج عنها أربع إصابات بالرصاص الحي بالأطراف السفلية، نقلت ثلاث منها إلى المستشفى، فيما اعتقلت الرابع.