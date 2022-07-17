عربي

أسفرت عن 33 قتيلا ... اشتباكات قبلية بالسودان

أسفرت عن 33 قتيلا ... اشتباكات قبلية بالسودان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وقعت اشتباكات قبلية في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقيْ السودان، وأسفرت عن 33 قتيلاً، بينما يحاول السكان الجوء للشرطة لحمايتهم والفرار من القتال .

واندلعت النيران في 16 متجرا منذ اندلاع أعمال العنف، وأصيب أيضاً 108 أشخاص على الأقل، حسب ما ذكرت موقع (العربية).

وجرت اشتباكات السبت بمنطقة الرصيرص الواقعة على الضفة الشرقية للنيل الأزرق ويربطها جسر بالدمازين عاصمة الولاية.

وقال مسؤول محلية الرصيرص، عادل العقار، لوكالة "فرانس برس": "نحتاج لقوات إضافية للسيطرة على الوضع، وعقلاء وحكماء لمخاطبة الناس من أجل التهدئة"، مشيراً إلى أن "المواطنين لجأوا إلى قسم الشرطة لحمايتهم".

وأضاف العقار أن هناك اشتباكات وقعت صباح السبت أسفرت عن ضحايا، لكن "حتى الآن لم يتم إحصاء القتلى".

من جهته، حذّر مسؤول طبي بمستشفى الرصيرص السبت من "نفاد أدوات الإسعافات الأولية"، مؤكداً أن "أعداد المصابين في تزايد بينهم نساء وأطفال".

وكانت لجنة الأمن بالولاية أكدت في بيان ليل الجمعة-السبت أن الاشتباكات جرت بين قبيلتي البرتي والهوسا في مناطق قيسان والرصيرص وبكوري وأم درفا وقنيص بولاية النيل الأزرق.

وتابع البيان أن السلطات الأمنية في الولاية فرضت حظر تجول بمنطقة الرصيرص من الساعة 18:00 إلى الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي.

كما أصدر حاكم النيل الأزرق، أحمد العمدة، قراراً "بحظر التجمعات والمواكب لمدة شهر" اعتباراً من الجمعة.

وقال الحاكم مساء السبت للتلفزيون الرسمي إن الوضع "تحسن في قيسان لكن المواجهات مستمرة في الرصيرص".

وكانت اشتباكات وقعت الجمعة بين القبيلتين بمنطقة قيسان الحدودية للسودان مع إثيوبيا، والتي تبعد حوالي ألف كلم جنوب شرقي الخرطوم وأسفرت عن مقتل 14 شخصاً وجرح العشرات.

وقال قيادي من قبائل الهوسا: "طالبنا بأن تكون لنا إدارة أهلية ورفضت قبائل البرتي ذلك وتحرشوا بنا".

في المقابل، رد قيادي من البرتي أن "الإدارة الأهلية تعطى لصاحب الأرض وهذه أرضنا.. كيف إذن نعطي الإدارة للهوسا؟".

أخبار ذات صلة

المغرب: مزيد من التعزيزات لمكافحة الحرائق

المغرب: مزيد من التعزيزات لمكافحة الحرائق

بن فرحان: لا يوجد شيء اسمه &#34;ناتو عربي&#34; ولا تحالف خليجي مع إسرائيل

بن فرحان: لا يوجد شيء اسمه "ناتو عربي" ولا تحالف خليجي مع إسرائيل

أكثر من نصف مليون مستفيد ضمن مشروع الأضاحي للعام 1443هـ/2022م

أكثر من نصف مليون مستفيد ضمن مشروع الأضاحي للعام 1443هـ/2022م

تفاصيل البيان الختامي لـ &#34;قمة جدة للأمن والتنمية&#34;

تفاصيل البيان الختامي لـ "قمة جدة للأمن والتنمية"

السعودية: فتح الأجواء للطيران الإسرائيلي غير مرتبط بالتطبيع

السعودية: فتح الأجواء للطيران الإسرائيلي غير مرتبط بالتطبيع

العاهل البحريني يؤكد ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية وفقا لحل الدولتين

العاهل البحريني يؤكد ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية وفقا لحل الدولتين

الكاظمي: نؤكد أولوية إيجاد حلّ شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية

الكاظمي: نؤكد أولوية إيجاد حلّ شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية

ولي العهد السعودي: ندعو إيران إلى الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية

ولي العهد السعودي: ندعو إيران إلى الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أحدهما مصاب.. قوات الاحتلال تعتقل شابين من طوباس

أحدهما مصاب.. قوات الاحتلال تعتقل شابين من طوباس

&#34;المرور&#34; بغزة تنشر حالة الطرق على كافة المحاور والمفترقات

"المرور" بغزة تنشر حالة الطرق على كافة المحاور والمفترقات

طوباس: إصابتان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال

طوباس: إصابتان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة

أجواء حارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأربعاء

أجواء حارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأربعاء

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر يوم الإثنين

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الإثنين

&#34;النصال الشعبي&#34;: زيارة بايدن لبيت لحم زيارة سياحية تخللها لقاء سياسي

"النصال الشعبي": زيارة بايدن لبيت لحم زيارة سياحية تخللها لقاء سياسي

قرار إسرائيلي بتجميد زيادة حصة تصاريح العمال بغزة

قرار إسرائيلي بتجميد زيادة حصة تصاريح العمال بغزة

منوعات

بعد مشاركتها في تحكيم &#34;ملكات جمال مصر&#34;... ياسمين الخطيب: طلاقي مرحلة وانتهت

بعد مشاركتها في تحكيم "ملكات جمال مصر"... ياسمين الخطيب: طلاقي مرحلة وانتهت

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة وجريئة

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة وجريئة

محمد رمضان: &#34;كل ما تحصل مصيبة يقولوا أنا السبب&#34;

محمد رمضان: "كل ما تحصل مصيبة يقولوا أنا السبب"

منة عرفة تنفي شائعات الحمل: &#34;ده كرش&#34; بيطلع بعد الفطار

منة عرفة تنفي شائعات الحمل: "ده كرش" بيطلع بعد الفطار

بعد غياب ثلاث سنوات..إليسا تحيي حفلًا في لبنان برفقة هذا الفنان!

بعد غياب ثلاث سنوات..إليسا تحيي حفلًا في لبنان برفقة هذا الفنان!

خالد الصاوي يعلن إصابته بهذا المرض

خالد الصاوي يعلن إصابته بهذا المرض

بعد وفاة والدتها.. شكران مرتجى تعيش حالة حب ولكن لن تتوج بالزواج

بعد وفاة والدتها.. شكران مرتجى تعيش حالة حب ولكن لن تتوج بالزواج

بعد إحيائها حفل في قبرص.. نجوى كرم تتصدر الترند بأغنيتها &#34;حلوة الدنيي&#34;

بعد إحيائها حفل في قبرص.. نجوى كرم تتصدر الترند بأغنيتها "حلوة الدنيي"

لقاء الخميسي توجه رسالة حادة للجمهور بعد الهجوم على لاعب كرة القدم أحمد يحيى

لقاء الخميسي توجه رسالة حادة للجمهور بعد الهجوم على لاعب كرة القدم أحمد يحيى

شاهد.. عمرو دياب يطرح أغنية &#34;زمن المجاملة&#34; عبر تطبيق أنغامي

شاهد.. عمرو دياب يطرح أغنية "زمن المجاملة" عبر تطبيق أنغامي

عربي

أسفرت عن 33 قتيلا ... اشتباكات قبلية بالسودان

أسفرت عن 33 قتيلا ... اشتباكات قبلية بالسودان

المغرب: مزيد من التعزيزات لمكافحة الحرائق

المغرب: مزيد من التعزيزات لمكافحة الحرائق

بن فرحان: لا يوجد شيء اسمه &#34;ناتو عربي&#34; ولا تحالف خليجي مع إسرائيل

بن فرحان: لا يوجد شيء اسمه "ناتو عربي" ولا تحالف خليجي مع إسرائيل

تفاصيل البيان الختامي لـ &#34;قمة جدة للأمن والتنمية&#34;

تفاصيل البيان الختامي لـ "قمة جدة للأمن والتنمية"