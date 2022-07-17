"الصحة" بغزة تنشر تحذيرًا للمواطنين عقب تفشي (كورونا) في القطاع.. ما التفاصيل؟

رام الله - دنيا الوطنقال نائب مدير دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة في غزة مجدي ضهير، إن "الموجة الخامسة من جائحة (كورونا) التي تضرب قطاع غزة حاليًا موجة شديدة وسريعة الانتشار".وتوقع ضهير في تصريح صحفي، إصابة أعداد كبيرة من المواطنين خلال فترة زمنية قصيرة.وأوضح أن المتحور الجديد لا يختلف كثيراً عن المتحورات السابقة من أوميكرون، وأعراضه لا تختلف عن الأعراض السابقة، مبينًا أن كل السلالات التي ظهرت حديثاً هي أخف خطورة من سابقاتها، ولكن قدرتها على الانتشار أكبر.وطالب الذين لم يتلقوا اللقاحات بسرعة أخذها من كافة العيادات الحكومية، باعتبار أن هذه اللقاحات أثبتت أنها تقلل من مضاعفات المرض والحد من انتشاره، وهناك عدد كبير من المواطنين تلقوا اللقاح خاصة أصحاب المناعة الضعيفة وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة.وحث ضهير كافة المواطنين إلى تلقي الجرعة المعززة من اللقاح حسب توصيات الصحية العالمية كل ستة أشهر، متابعًا: "وزارة الصحة ستتعامل مع هذه الموجة من كورونا، وسنعبر منها كما عبرنا من الموجات السابقة إن شاء الله".كما ودعا إلى اتباع إجراءات السلامة والوقاية، وارتداء الكمامة الطبية خاصة في الأماكن المزدحمة والمغلقة، والمؤسسات الحكومية المغلقة، وتطهير الأيدي بالماء والصابون، أو الجل الكحولي المعقم.