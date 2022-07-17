"سرايا القدس" تروي تفاصيل تصديها لاقتحام قوات الاحتلال مدينة طوباس

رام الله - دنيا الوطنأصدرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة (الجهاد)، اليوم الأحد، بيانًا صحفيًا، تحدثت من خلاله عن تصدي كتيبة طوباس التابعة لها لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت المدينة.وقالت السرايا: "نعلن عن انطلاق عملنا الجهادي المبارك في هذا الاشتباك الذي خاضه مجاهدونا مع قوات الاحتلال، والذي أدى إلى إصابة وإعطاب آليات الاحتلال بشكل مباشر"كما وأضافت: "نوكـد أنـا مـاضـون فـي جهادنـا ومقاومتنـا ومشاغلة عدونا حتى النصر والتحرير".هذا واندلعت اشتباكات مسلحة، صباح اليوم، بين مقاومين وقوات الاحتلال في مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.وأفادت مصادر محلية، أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها المدينة.وأظهرت مقاطع مصورة أصوات إطلاق نار كثيفة تزامناً مع اقتحام قوات الاحتلال المدينة.وأصيب شابان برصاص الاحتلال الحي، في الأطراف السفلية، وصفت إصابتهما بالبسيطة، خلال المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال.