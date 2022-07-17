وزارة الأسرى تكشف لـ"دنيا الوطن" خطورة الوضع الصحي للأسيرين ريان وعواودة

خاص دنيا الوطن- محمود خلةأكد مدير الإعلام في وزارة الأسرى حسن عبد ربه أن الحالة الصحية للأسيرين المعتقلين رائد ريان، وخليل عواودة تزداد سوءَ مع تعنت الاحتلال الإسرائيلي الاستجابة لمطالبهم والإفراج عنهم.وقال عبد ربه في حديثه لـ"دنيا الوطن": إن "حالة الاسير المعتقل خليل عواودة 40 عاما من بلدة الخليل مضرب منذ 111 أيام، يعيش وضع صحي في غاية الخطورة وذلك كونه علق اضرابه لبضعة ايام وهذا يزيد الحالة الصحية والاوجاع، ونقل قبل يومين من عيادة الرملة إلى احد المستشفيات الإسرائيلية إثر تدهور حالته الصحية.وأضاف أن ريان 27 عاما من بلدة بيت دقو قضاء القدس، المضرب منذ 101يوم، يعيش وضع صحي صعب جدا، ويحتجز في عيادة الرملة ويعاني من تدهوره صحي بسبب نقص السوائل والفيتامينات والبروتينات في الجسم.وأشار عبد ربه إلى أن ريان يعاني من تأذي وظائف أعضاء الجسم الحيوية (الرئة والكلة والرئتين) ويعيش حالة من الاجهاد والانهاك الشديد وعدم القدرة على التركيز إضافة للدوخة وهذا يعرض حياته لمزيد من المخاطر في حال التجاهل المستمر وإبقائه في ما يسمى عيادة سجن الرملة.وذكر أن المتابعة تتم من خلال الدائرة القانونية للمحامين من خلال بزل الجهود مع الصليب الاحمر والجهات الدولية من خلال الحراك الشعبي والدبلوماسي والسياسي، مشيراً إلى انه يفترض ان يكون له غدا جلسة في حالته الصحية.ويشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الاسير خليل عواودة في 27 ديسمبر/كانون الأول 2021، لتحوّله في الخامس من كانون الثاني/ يناير 2022 إلى اعتقال إداري لمدة ستة أشهر من دون توجيه أي تهمة له.وأعلن عواودة الإضراب عن الطعام في 3 مارس/آذار 2022، وفور إعلان إضرابه، زجته سلطات الاحتلال داخل زنازين سجن "عوفر".