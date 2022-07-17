"النقل والموصلات" بغزة تصدر تنويهًا للسائقين بشأن رخص المركبات والقيادة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة النقل والمواصلات بغزة، اليوم الأحد، عن تمكنها من استبدال جهة إسرائيل في استصدار البطاقات الممغنطة بالجانب المصري وتم دخول جزء كبير من رخص المركبات والقيادة.وقالت الوزارة: "خلال الفترة السابقة أصدرنا رخص ورقية مؤقتة للمركبات والقيادة بسبب منع إسرائيل دخول البطاقات الممغنطة لغزة".ودعت جميع السائقين الذين بحوزتهم رخص ورقية إلى إمكانية استبدالها ببطاقات ممغنطة عبر دوائر الترخيص، مجاناً.وزادت الوزارة: "سنقوم بإرسال رسائل نصية عبر هواتف السائقين المستهدفين، لتنظيم عملية استبدال الرخص لتجنب أي ازدحامات أمام دوائر الترخيص في القطاع"، مضيفة: "نحو 30 ألف، إجمالي عدد السائقين الذين يمتلكون رخص ورقية".