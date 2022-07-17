ما هي الأماكن الآمنة للسباحة على طول شواطئ محافظات غزة؟

رام الله - دنيا الوطنأظهرت نتائج تقييم جودة شاطئ محافظات غزة المبنية على الفحص الميكروبيولوجي والتفتيش الصحي للشاطئ لدورة تموز/ يوليو 2022 تصنيف نحو 70% من طول شاطئ محافظات غزة آمن للسباحة، وذلك بحسب الخارطة المرفقة.ويعزى التحسن الجديد في جودة الشاطئ عن تلك التي تم رصدها في دورة شهر أيار/ مايو 2022، إلى وقف تصريف مياه الصرف الصحي من مضخة عامر إلى الشاطئ (شمال غزة- السودانية) وتحويلها إلى محطة المعالجة.فيما أوضح مدير عام وحدة حماية البيئة في سلطة المياه وجودة البيئة م.بهاء الدين الأغا، أنه تم تنفيذ برنامج دوري لمراقبة جودة مياه الشاطئ وفقا للمواصفات الفلسطينية لجودة مياه شواطئ الاستحمام خلال موسم الاصطياف، وذلك بالتعاون بين سلطة المياه وجودة البيئة مع وزارة الصحة وطاقم المنقذين البحريين من وزارة الحكم المحلي.وقال الأغا: "علما أنه وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن السباحة في مياه ملوثة بالصرف الصحي تتسبب في حدوث التهابات الجهاز التنفسي العلوي والتهابات العيون والأذن وتجويف الأنف والجلد، إضافة إلى التهابات الجهاز الهضمي لمن يبتلعون هذه المياه أثناء السباحة".وأكمل: "وعليه فإن سلطة المياه وجودة البيئة تطلب وتؤكد على جميع المصطافين عدم السباحة في المناطق الملوثة المعلنة لأجل صحتهم وسلامتهم".