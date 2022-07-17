عاجل

  • وزارة الأوقاف: وصول جميع حجاج قطاع غزة إلى المدينة المنورة

عربي

المغرب: مزيد من التعزيزات لمكافحة الحرائق

المغرب: مزيد من التعزيزات لمكافحة الحرائق
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت السلطات المحلية مواصلة  أجهزة الاطفاء المغربية، اليوم السبت، مكافحة حرائق تجتاح منذ 4 أيام مناطق حرجية نائية شمالي المملكة، ".

وبحسب السلطات المحلية فقد تم رصدت بؤرة حريق كبيرة في إقليم العرائش حيث سجلت وفاة شخص، تضرر نحو 4660 هكتارا، طالت ألسنة النيران النصف منها تقريبا، موضحا أنه جرى حتى الآن إجلاء 1325 أسرة موزعة على 19 قرية، استنادا إلى مصادر محلية.

وبحسب موقع (سكاي نيوز) فقد انتشرت تعزيزات إضافية من الجيش ورجال الإطفاء منذ الجمعة، لا سيما في القصر الكبير، وهي إحدى أكثر المناطق عرضة للخطر ويصعب الوصول إليها وفق ما نقل موقع (سكاي يوز).

ودمرت مئات الهكتارات من أراضي الغابات في أقاليم وزان وتطوان وتازة المجاورة.

وتأججت النيران بسبب درجات حرارة مرتفعة جدا تقترب من 45، وزادتها الرياح العنيفة.

وفي محاولة لوقف اتساع رقعة الحرائق، تنفذ 4 طائرات من نوع "كانادير" تابعة للقوات الجوية و4 طائرات أخرى من نوع "توربو ثراش"، طلعات جوية، توازيا مع انتشار مئات من رجال الإطفاء والدفاع المدني والقوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية وأعوان الإنعاش الوطني والمتطوعين.

ويتعرض المغرب منذ أيام عدة لموجة حارة بحيث اقتربت الحرارة من 45 درجة مئوية، في وقت تعاني البلاد جفافا استثنائيا وإجهادا مائيا.

على الجهة الأخرى من مضيق جبل طارق، تشتعل الحرائق جنوبي أوروبا، من البرتغال إلى اليونان مرورا بإسبانيا وفرنسا.

أخبار ذات صلة

بن فرحان: لا يوجد شيء اسمه &#34;ناتو عربي&#34; ولا تحالف خليجي مع إسرائيل

بن فرحان: لا يوجد شيء اسمه "ناتو عربي" ولا تحالف خليجي مع إسرائيل

أكثر من نصف مليون مستفيد ضمن مشروع الأضاحي للعام 1443هـ/2022م

أكثر من نصف مليون مستفيد ضمن مشروع الأضاحي للعام 1443هـ/2022م

تفاصيل البيان الختامي لـ &#34;قمة جدة للأمن والتنمية&#34;

تفاصيل البيان الختامي لـ "قمة جدة للأمن والتنمية"

السعودية: فتح الأجواء للطيران الإسرائيلي غير مرتبط بالتطبيع

السعودية: فتح الأجواء للطيران الإسرائيلي غير مرتبط بالتطبيع

العاهل البحريني يؤكد ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية وفقا لحل الدولتين

العاهل البحريني يؤكد ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية وفقا لحل الدولتين

الكاظمي: نؤكد أولوية إيجاد حلّ شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية

الكاظمي: نؤكد أولوية إيجاد حلّ شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية

ولي العهد السعودي: ندعو إيران إلى الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية

ولي العهد السعودي: ندعو إيران إلى الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية

السيسي: حان الوقت لكي تتضافر الجهود للحد من للصراعات والحروب الأهلية في منطقتنا

السيسي: حان الوقت لكي تتضافر الجهود للحد من للصراعات والحروب الأهلية في منطقتنا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;النصال الشعبي&#34;: زيارة بايدن لبيت لحم زيارة سياحية تخللها لقاء سياسي

"النصال الشعبي": زيارة بايدن لبيت لحم زيارة سياحية تخللها لقاء سياسي

قرار إسرائيلي بتجميد زيادة حصة تصاريح العمال بغزة

قرار إسرائيلي بتجميد زيادة حصة تصاريح العمال بغزة

غانتس يتخذ قرارًا الليلة بشأن عمل معبر (إيرز) أمام العمال بغزة

غانتس يتخذ قرارًا الليلة بشأن عمل معبر (إيرز) أمام العمال بغزة

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة حول القصف الأخير على قطاع غزة

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة حول القصف الأخير على قطاع غزة

كشفان جديدان.. الداخلية بغزة تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

كشفان جديدان.. الداخلية بغزة تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

العاهل الأردني وبايدن يؤكدان التزامها بالعمل لأجل تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين

العاهل الأردني وبايدن يؤكدان التزامها بالعمل لأجل تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين

مع قرب نتائج الثانوية.. مباحث التموين بغزة تحذر من ترويج وبيع المفرقعات والألعاب النارية

مع قرب نتائج الثانوية.. مباحث التموين بغزة تحذر من ترويج وبيع المفرقعات والألعاب النارية

الشيخ: نثمن الموقف العربي الثابت من قضية فلسطين وحضورها الحي في قمة جدة

الشيخ: نثمن الموقف العربي الثابت من قضية فلسطين وحضورها الحي في قمة جدة

منوعات

بعد إحيائها حفل في قبرص.. نجوى كرم تتصدر الترند بأغنيتها &#34;حلوة الدنيي&#34;

بعد إحيائها حفل في قبرص.. نجوى كرم تتصدر الترند بأغنيتها "حلوة الدنيي"

لقاء الخميسي توجه رسالة حادة للجمهور بعد الهجوم على لاعب كرة القدم أحمد يحيى

لقاء الخميسي توجه رسالة حادة للجمهور بعد الهجوم على لاعب كرة القدم أحمد يحيى

شاهد.. عمرو دياب يطرح أغنية &#34;زمن المجاملة&#34; عبر تطبيق أنغامي

شاهد.. عمرو دياب يطرح أغنية "زمن المجاملة" عبر تطبيق أنغامي

غادة عادل ومجدي الهواري يحتفلان بتخرج ابنهما عبد الله ويجمعان العائلة في صورة واحدة

غادة عادل ومجدي الهواري يحتفلان بتخرج ابنهما عبد الله ويجمعان العائلة في صورة واحدة

بعد حذفها جميع منشوراتها.. ديانا حداد تعود إلى إنستغرام بفيديو غامض

بعد حذفها جميع منشوراتها.. ديانا حداد تعود إلى إنستغرام بفيديو غامض

شاهد.. بسبب عمليات التجميل وفاء موصللي تتصدر عناوين البحث على جوجل

شاهد.. بسبب عمليات التجميل وفاء موصللي تتصدر عناوين البحث على جوجل

بعد عام من الارتباط... ريم سامي تعلن عن فسخ خطوبتها

بعد عام من الارتباط... ريم سامي تعلن عن فسخ خطوبتها

مطرب مصري باكيا..يطالب بالبحث عن جثمان شقيقه الشهيد في اسرائيل

مطرب مصري باكيا..يطالب بالبحث عن جثمان شقيقه الشهيد في اسرائيل

شاهد.. أيتن عامر تنتقد تصريح شقيقتها وفاء عامر عن الخيانة الزوجية

شاهد.. أيتن عامر تنتقد تصريح شقيقتها وفاء عامر عن الخيانة الزوجية

عربي

المغرب: مزيد من التعزيزات لمكافحة الحرائق

المغرب: مزيد من التعزيزات لمكافحة الحرائق

بن فرحان: لا يوجد شيء اسمه &#34;ناتو عربي&#34; ولا تحالف خليجي مع إسرائيل

بن فرحان: لا يوجد شيء اسمه "ناتو عربي" ولا تحالف خليجي مع إسرائيل

تفاصيل البيان الختامي لـ &#34;قمة جدة للأمن والتنمية&#34;

تفاصيل البيان الختامي لـ "قمة جدة للأمن والتنمية"

السعودية: فتح الأجواء للطيران الإسرائيلي غير مرتبط بالتطبيع

السعودية: فتح الأجواء للطيران الإسرائيلي غير مرتبط بالتطبيع