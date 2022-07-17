دولي

(رويترز): مئات الوفيات بسبب ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا

(رويترز): مئات الوفيات بسبب ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا
وفيات
رام الله - دنيا الوطن
تسببت موجة الحر الشديد التي تجتاح جنوب أوروبا والتي بلغت 45 درجة مئوية في مصرع مئات الأشخاص، وإجلاء الآلاف من منازلهم، في كل من: إسبانيا، وفرنسا، والبرتغال، وجنوب بريطانيا.

وذكرت وكالة (رويترز) أنه من المتوقع أن تستمر موجة الحر خلال الأيام الثلاثة القادمة، لتصل معها درجة الحرارة في بعض المدن المركزية إلى 47 درجة مئوية، وهي أرقام صعبة جدا في أوروبا، التي اعتادت على طقس لطيف في أشهر الصيف، ودرجات حرارة في العشرينيات.

وقالت إن التوقعات تشير إلى أن المرتفع "الأوزوري" تحرك باتجاه مناطق أوروبا، نتيجة وجود كتلة هوائية باردة في المحيط الأطلسي، ومن المتوقع استمرار تأثير المرتفع الجوي على مناطق أوروبا بشكل شديد اليوم ويوم غد الإثنين، قبل أن يبدأ بالتراجع يوم الثلاثاء.

وأضافت أن "موجة الحر التي اجتاحت إسبانيا تسببت بمصرع 360 شخصاً خلال أسبوع من ارتفاع درجات الحرارة التي بلغت 45 درجة مئوية، فيما أجلت السلطات أكثر من 3000 شخص من منازلهم جراء حريق غابات ضخم، اندلع بالقرب من ميخاس بمقاطعة ملقة".

وفي البرتغال أعلنت وزارة الصحة مصرع 238 شخصا نتيجة موجة الحر خلال الفترة الواقعة بين الـ7 والـ 13 من الشهر الجاري، معظمهم من كبار السن، كما دمرت حرائق الغابات 39550 هكتاراً منذ مطلع العام الجاري، وفقاً لبيانات من معهد الحفاظ على الطبيعة والغابات.

وفي فرنسا، قالت السلطات في بيان، إن أكثر من 12200 شخص تم إجلاؤهم من منطقة جيروند، في الوقت الذي يكافح أكثر من 1000 من رجال الإطفاء للسيطرة على الحرائق التي أتت على أكثر من عشرة آلاف هكتار من الأراضي.

وفي بريطانيا، أصدر خبير الأرصاد الجوية الوطني أول تحذير أحمر من الحرارة الشديدة لأجزاء من البلاد يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

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