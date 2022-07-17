دولي

قلق أممي إزاء تصاعد العنف في هايتي

قلق أممي إزاء تصاعد العنف في هايتي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، السبت، عن "القلق إزاء تصاعد العنف حول العاصمة الهايتية، حيث قتل 99 شخصًا في القتال الأخير بين العصابات المتناحرة في منطقة سايت سولي وحدها".

جاء التحذير بعد ساعات من موافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار يجدد تفويض مكتب للأمم المتحدة في الدولة الكاريبية المضطربة.

وبحسب وكالة (الأناضول) فقد قال جيريمي لورانس المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في تصريح صحفي، إن "معظم الضحايا لم يكونوا متورطين بشكل مباشر مع العصابات"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وأضاف لورانس: "نشعر بقلق عميق حيال تفاقم العنف في بور أو برنس، عاصمة هايتي، وتزايد انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها العصابات المسلحة ضد السكان".

وأوضح أن "العصابات المدججة بالسلاح أصبحت متطورة بشكل متزايد في أعمالها، حيث تشن هجمات متزامنة ومنسقة ومنظمة في مناطق مختلفة".

وخلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني ويونيو/ حزيران الماضيين، قدر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سقوط 934 قتيلا وإصابة 684 آخرين وتعرض 680 للخطف في البلاد.

أخبار ذات صلة

(رويترز): مئات الوفيات بسبب ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا

(رويترز): مئات الوفيات بسبب ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا

مكان: إصابة عدد من جنود جيش الاحتلال بـ (جدري القرود)

مكان: إصابة عدد من جنود جيش الاحتلال بـ (جدري القرود)

تحطم طائرة شحن شمال اليونان وعلى متنها 8 أشخاص

تحطم طائرة شحن شمال اليونان وعلى متنها 8 أشخاص

الأول في عهد لابيد.. (كابينت) يعقد اجتماعاً الأحد لمناقشة توتر الأوضاع مع غزة

الأول في عهد لابيد.. (كابينت) يعقد اجتماعاً الأحد لمناقشة توتر الأوضاع مع غزة

بايدن: عازمون على القضاء على مصادر الإرهاب وإيران تقوم بزعزعة الاستقرار

بايدن: عازمون على القضاء على مصادر الإرهاب وإيران تقوم بزعزعة الاستقرار

الكشف عن هوية الدولة العربية التي سيزورها كوخافي يوم الاثنين المقبل

الكشف عن هوية الدولة العربية التي سيزورها كوخافي يوم الاثنين المقبل

7 قتلى جراء قصف القوات الأوكرانية لجمهورية دونيتسك

7 قتلى جراء قصف القوات الأوكرانية لجمهورية دونيتسك

شاهد.. بعد سقوط طائرته الطيار المحظوظ ينجو من الموت

شاهد.. بعد سقوط طائرته الطيار المحظوظ ينجو من الموت

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;النصال الشعبي&#34;: زيارة بايدن لبيت لحم زيارة سياحية تخللها لقاء سياسي

"النصال الشعبي": زيارة بايدن لبيت لحم زيارة سياحية تخللها لقاء سياسي

قرار إسرائيلي بتجميد زيادة حصة تصاريح العمال بغزة

قرار إسرائيلي بتجميد زيادة حصة تصاريح العمال بغزة

غانتس يتخذ قرارًا الليلة بشأن عمل معبر (إيرز) أمام العمال بغزة

غانتس يتخذ قرارًا الليلة بشأن عمل معبر (إيرز) أمام العمال بغزة

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة حول القصف الأخير على قطاع غزة

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة حول القصف الأخير على قطاع غزة

كشفان جديدان.. الداخلية بغزة تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

كشفان جديدان.. الداخلية بغزة تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

العاهل الأردني وبايدن يؤكدان التزامها بالعمل لأجل تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين

العاهل الأردني وبايدن يؤكدان التزامها بالعمل لأجل تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين

مع قرب نتائج الثانوية.. مباحث التموين بغزة تحذر من ترويج وبيع المفرقعات والألعاب النارية

مع قرب نتائج الثانوية.. مباحث التموين بغزة تحذر من ترويج وبيع المفرقعات والألعاب النارية

الشيخ: نثمن الموقف العربي الثابت من قضية فلسطين وحضورها الحي في قمة جدة

الشيخ: نثمن الموقف العربي الثابت من قضية فلسطين وحضورها الحي في قمة جدة

منوعات

بعد وفاة والدتها.. شكران مرتجى تعيش حالة حب ولكن لن تتوج بالزواج

بعد وفاة والدتها.. شكران مرتجى تعيش حالة حب ولكن لن تتوج بالزواج

بعد إحيائها حفل في قبرص.. نجوى كرم تتصدر الترند بأغنيتها &#34;حلوة الدنيي&#34;

بعد إحيائها حفل في قبرص.. نجوى كرم تتصدر الترند بأغنيتها "حلوة الدنيي"

لقاء الخميسي توجه رسالة حادة للجمهور بعد الهجوم على لاعب كرة القدم أحمد يحيى

لقاء الخميسي توجه رسالة حادة للجمهور بعد الهجوم على لاعب كرة القدم أحمد يحيى

شاهد.. عمرو دياب يطرح أغنية &#34;زمن المجاملة&#34; عبر تطبيق أنغامي

شاهد.. عمرو دياب يطرح أغنية "زمن المجاملة" عبر تطبيق أنغامي

غادة عادل ومجدي الهواري يحتفلان بتخرج ابنهما عبد الله ويجمعان العائلة في صورة واحدة

غادة عادل ومجدي الهواري يحتفلان بتخرج ابنهما عبد الله ويجمعان العائلة في صورة واحدة

بعد حذفها جميع منشوراتها.. ديانا حداد تعود إلى إنستغرام بفيديو غامض

بعد حذفها جميع منشوراتها.. ديانا حداد تعود إلى إنستغرام بفيديو غامض

شاهد.. بسبب عمليات التجميل وفاء موصللي تتصدر عناوين البحث على جوجل

شاهد.. بسبب عمليات التجميل وفاء موصللي تتصدر عناوين البحث على جوجل

بعد عام من الارتباط... ريم سامي تعلن عن فسخ خطوبتها

بعد عام من الارتباط... ريم سامي تعلن عن فسخ خطوبتها

مطرب مصري باكيا..يطالب بالبحث عن جثمان شقيقه الشهيد في اسرائيل

مطرب مصري باكيا..يطالب بالبحث عن جثمان شقيقه الشهيد في اسرائيل

شاهد.. أيتن عامر تنتقد تصريح شقيقتها وفاء عامر عن الخيانة الزوجية

شاهد.. أيتن عامر تنتقد تصريح شقيقتها وفاء عامر عن الخيانة الزوجية

عربي

المغرب: مزيد من التعزيزات لمكافحة الحرائق

المغرب: مزيد من التعزيزات لمكافحة الحرائق

بن فرحان: لا يوجد شيء اسمه &#34;ناتو عربي&#34; ولا تحالف خليجي مع إسرائيل

بن فرحان: لا يوجد شيء اسمه "ناتو عربي" ولا تحالف خليجي مع إسرائيل

تفاصيل البيان الختامي لـ &#34;قمة جدة للأمن والتنمية&#34;

تفاصيل البيان الختامي لـ "قمة جدة للأمن والتنمية"

السعودية: فتح الأجواء للطيران الإسرائيلي غير مرتبط بالتطبيع

السعودية: فتح الأجواء للطيران الإسرائيلي غير مرتبط بالتطبيع