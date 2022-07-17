قلق أممي إزاء تصاعد العنف في هايتي

رام الله - دنيا الوطنأعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، السبت، عن "القلق إزاء تصاعد العنف حول العاصمة الهايتية، حيث قتل 99 شخصًا في القتال الأخير بين العصابات المتناحرة في منطقة سايت سولي وحدها".جاء التحذير بعد ساعات من موافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار يجدد تفويض مكتب للأمم المتحدة في الدولة الكاريبية المضطربة.وبحسب وكالة (الأناضول) فقد قال جيريمي لورانس المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في تصريح صحفي، إن "معظم الضحايا لم يكونوا متورطين بشكل مباشر مع العصابات"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.وأضاف لورانس: "نشعر بقلق عميق حيال تفاقم العنف في بور أو برنس، عاصمة هايتي، وتزايد انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها العصابات المسلحة ضد السكان".وأوضح أن "العصابات المدججة بالسلاح أصبحت متطورة بشكل متزايد في أعمالها، حيث تشن هجمات متزامنة ومنسقة ومنظمة في مناطق مختلفة".وخلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني ويونيو/ حزيران الماضيين، قدر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سقوط 934 قتيلا وإصابة 684 آخرين وتعرض 680 للخطف في البلاد.