"المرور" بغزة تنشر حالة الطرق على كافة المحاور والمفترقات





وأفادت الإدارة، بوجود حركة مرورية هادئة نسبيا منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية، منوهة عن وجود سوق الشيخ زايد في محافظة شمال غزة، وسوق المغازي في محافظة الوسطى.





وأهابت الإدارة، بالسائقين استخدام طرق بديلة والسير بحذر في محيط منطقة السوق تفاديا لوقوع حوادث سير، مضيفة: "عند حدوث أي حادث مروري يمكنك التواصل مع العمليات المركزية أو الإتصال على الرقم 100".



وأكملت الإدارة: "يسرنا استقبال شكواكم وملاحظاتكم واستفساراتكم عبر تطبيق واتس أب على الرقم 00970594100640".





رام الله - دنيا الوطننشرت إدارة المرور والنجدة بغزة، اليوم الأحد، حالة الطرق في قطاع غزة.