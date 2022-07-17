شؤون فلسطينية

الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن اجتماع (كابينت) اليوم وبرئاسة لابيد

الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن اجتماع (كابينت) اليوم وبرئاسة لابيد
يائير لابيد
رام الله - دنيا الوطن
كشفت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، أنه من المقرر اجتماع المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (كابينت)، وذلك اليوم الأحد.

وقالت الهيئة: "اجتماع (كابينت)، سيكون ولأول مرة برئاسة رئيس الوزراء يائير لابيد، وذلك بعد التصعيد الأمني في قطاع غزة فجر أمس". 

وتابعت: "كما وسيناقش المجلس التصعيد، بالإضافة إلى نتائج زيارة الرئيس الأمريكي للبلاد وأبعادها الاقليمية".

وأردفت الهيئة: "وفي أعقاب إطلاق القذائف الصاروخية أمس،  قرر وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، تقليص عدد العمال من قطاع غزة في إسرائيل وذلك من خلال تجميد  1500 تصريح دخول جديد تم إصدارها الأسبوع الماضي كبادرة حسن النية عشية زيارة الرئيس الأمريكي للبلاد". 

هذا ويبلغ عدد العمال الغزيين المسموح لهم بدخول اسرائيل حاليا 14 ألفا. 

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