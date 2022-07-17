شؤون فلسطينية

أجواء حارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأربعاء

أجواء حارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأربعاء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو صافيا بوجه عام،  يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا بارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الاثنين، يكون الجو حارا، ويطرأ ارتفاع أخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع أخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

يوم الأربعاء، يكون الجو حاراً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية  الأخوة المواطنين من:

1-    التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

2-    خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 30-19 32-22 34-23 بيت لحم 30-19 32-22 34-23
رام الله والبيرة 29-18 31-21 33-22 طولكرم 32-21 34-23 36-24
نابلس 31-19 33-22 35-23 قلقيلية 32-21 34-23 36-24
جنين 33-21 35-23 37-24 سلفيت 30-19 32-22 34-23
طوباس 34-22 36-24 38-25 روابي 31-19 33-22 35-23
الخليل 29-18 31-21 33-22 غزه 31-22 33-24 35-25
أريحا 38-25 40-27 42-28 خانيونس 31-22 33-24 35-25
الأغوار الشمالية 36-23 38-25 40-26 رفح 32-21 34-23 36-24
والله تعالى أعلم


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