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أكثر من نصف مليون مستفيد ضمن مشروع الأضاحي للعام 1443هـ/2022م

أكثر من نصف مليون مستفيد ضمن مشروع الأضاحي للعام 1443هـ/2022م
رام الله - دنيا الوطن
اختتمت مؤسسة الخير- مكتب الشرق الأوسط تنفيذ مشروع الأضاحي "أضاحي الخير" للعام 1443هـ/ 2022م، في عدد من الدول العربية و الإسلامية.

 وتهدف الخير من خلال مشروع الأضاحي إلى إحياء سنة عظيمة من سنن الإسلام وتعزيز قيم التكافل والتضامن والتراحم بين أبناء الأمة الإسلامية، بالإضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي في الدول المستهدفة كونها تُعاني من أزمات غذائية أشارت إليها الأمم المتحدة في تقاريرها.

وتسعى مؤسسة الخير إنسانياً إلى إدخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال من الأسر الفقيرة و الأطفال الأيتام والنازحين واللاجئين وبخاصة في أيام الأعياد.

ونفذت الخير مشروع الأضاحي في العديد من المناطق في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، وهي اليمن، فلسطين، سوريا، أفغانستان، بنغلادش، أركان-مينمار، و الصومال.

ووصلت لحوم الأضاحي خـلال أيـام العيـد لأكثـر مـن نصف مليون مسـتفيد مـن النازحيـن واللاجئيـن والأيتام والفئـات الأشـد احتياجَـا فـي تلك الدول، وهـو ما انعكـس فـي الابتسـامات التـي ارتسـمت علـى وجـوه الأطفال، فـكان للعيد مذاقـًا مختلفاً.

و بلغ إجمالي عدد الأضاحي التي تم توزيع لحومها خلال مشروع الأضاحي: 10176 أضحية ، كما وصل إجمالي عدد المستفيدين من الأسر إلى:  129270 أسرة ، بمعدل : 517080  فرد.

ونفذت مؤسسة الخير مشروع الأضاحي لصالح النازحين في سوريا، حيث قامت بتقديم 320 أضحية وتوزيع لحومها على25600 فرد بإجمالي6400 أسرة .

ووصل عدد الأضاحي في فلسطين 2006 أضحية، بإجمالي أسر مستفيدة وصل عددها 40120 أسرة بواقع 160480 فرد موزعين على غزة والضفة الغربية والقدس.

أما اليمن التي تمر بأوضاع إنسانية غاية في الصعوبة مع استمرار النزاع للعام الثامن ، فوصل إجمالي عدد الأضاحي فيها إلى الاجمالي: 850 اضحية ، استفاد منها: 12750 أسرة، أي ما يعادل 51000 فرد .

 وفي الصومال حيث يهدد شبح المجاعة ملايين الصوماليين وصل إجمالي الأضاحي إلى   2000 اضحية بإجمالي عدد مستفيدين وصل إلى 20000 أسرة  بواقع 80000 فرد.

وبلغ إجمالي الأضاحي في أفغانستان التي تمر بأزمة نزوح كبيرة 2000 أضحية بإجمالي 80000 فرد مستفيد، بواقع  20000 أسرة.

وفي بنغلادش التي تمر هذه الأيام بأزمة إنسانية واقتصادية كبيرة بسبب الفيضانات الأخيرة، وصل عدد الأضاحي إلى 2000 اضحية و 20000 أسرة مستفيدة بواقع 80000 فرد.

أما عن أركان في إقليم منيمار فقد وصل إجمالي الأضاحي إلى1000 أضحية ، تم توزيع لحومها على 10000 أسرة من المستفيدين بواقع  40000 فرد.

ويذكر أن مؤسسة الخير تعمـل مـن خـلال حملـة الأضاحـي على توفيـر الخدمات والدعم والإسـناد مـن خـلال مكاتبهـا في الدول المستهدفة وفـرق عملهـا في الميـدان والمؤسسات الشريكة معها، لتصل مسـاعدات المتبرعين الكـرام إلـى أكثـر الفئـات احتياجًـا، فـي وقتهـا المحـدد، بجـودة عالية، ومهنيـة متميّزة، وشفافية كبيرة.

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