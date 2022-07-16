دولي

الأول في عهد لابيد.. (كابينت) يعقد اجتماعاً الأحد لمناقشة توتر الأوضاع مع غزة

الأول في عهد لابيد.. (كابينت) يعقد اجتماعاً الأحد لمناقشة توتر الأوضاع مع غزة
يائير لابيد
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، بأن (كابينت) الإسرائيلي سيعقد غدًا الأحد، جلسةً لمناقشة توتر الاوضاع مع قطاع غزة.

وقالت قناة (كان) الإسرائيلية، إن "(كابينت) سيعقد اجتماعاً هو الأول في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد غداً الأحد الساعة 12:45 في ظل التوتر مع غزة".

وكانت القناة (13) الإسرائيلية، قد أفادت مساء اليوم، أنه بعد تقييم أمني، قرر وزير جيش الاحتلال بيني غانتس تجميد زيادة حصة تصاريح العمل والتجارة للفلسطينيين من قطاع غزة، والتي زادت بمقدار 1500 الأسبوع الماضي، رداً على إطلاق الصواريخ من غزة.

وفي سياق متصل، أوضحت القناة (12) الإسرائيلية، أنه جرى تقييماً للأوضاع في أعقاب إطلاق الصواريخ من غزة، بقيادة وزير جيش الاحتلال غانتس وبمشاركة رئيس الأركان، ومدير عام وزارة جيش الاحتلال وكبار قادة الجيش.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قد قصفت فجر السبت، موقعاً يتبع للمقاومة جنوب غربي مدينة غزة، بعدة صواريخ أدت إلى تصاعد أعمدة الدخان من المكان.

كما قصفت طائرات الاحتلال موقع (الشهداء) التابع للمقاومة الفلسطينية في مخيم النصيرات، وسط القطاع، بأربعة صواريخ على الأقل.

في حين، ردت فصائل المقاومة الفلسطينية على الغارات الإسرائيلية بإطلاق صاروخين تجاه مستوطنة (أحوزام) التي تبعد 30 كم عن قطاع غزة.




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