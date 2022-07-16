قرار إسرائيلي بتجميد زيادة حصة تصاريح العمال بغزة



وفي سياق متصل، أوضحت القناة (12) الإسرائيلية، أنه في هذه الساعة، يجري تقييم للوضع في أعقاب إطلاق الصواريخ من غزة، بقيادة وزير جيش الاحتلال غانتس وبمشاركة رئيس الأركان، ومدير عام وزارة جيش الاحتلال وكبار قادة الجيش.



وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قد قصفت فجر السبت، موقعاً يتبع للمقاومة جنوب غربي مدينة غزة، بعدة صواريخ أدت إلى تصاعد أعمدة الدخان من المكان.



كما قصفت طائرات الاحتلال موقع (الشهداء) التابع للمقاومة الفلسطينية في مخيم النصيرات، وسط القطاع، بأربعة صواريخ على الأقل.



في حين، ردت فصائل المقاومة الفلسطينية على الغارات الإسرائيلية بإطلاق صاروخين تجاه مستوطنة (أحوزام) التي تبعد 30 كم عن قطاع غزة.

















رام الله - دنيا الوطنأفادت القناة (13) الإسرائيلية، أنه بعد تقييم أمني، قرر وزير جيش الاحتلال بيني غانتس تجميد زيادة حصة تصاريح العمل والتجارة للفلسطينيين من قطاع غزة، والتي زادت بمقدار 1500 الأسبوع الماضي، رداً على إطلاق الصواريخ من غزة.وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية،قالت إن "تقديرات الجيش بأن التوتر مع غزة لن يتدهور لتصعيد، مضيفةً أن المعضلة هي ما إذا كان سيتم إغلاق معبر (إيرز) أمام آلاف العمال الغزيين غدًا بعد إطلاق الصواريخ".وأفاد موقع (والا) الإسرائيلي، بأن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بني غانتس سيقرر في الساعات المقبلة ما إذا كان سيتم إغلاق معبر إيرز أمام عمال غزة ردا على إطلاق الصواريخ.