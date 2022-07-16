شؤون فلسطينية

غانتس يتخذ قرارًا الليلة بشأن عمل معبر (إيرز) أمام العمال بغزة

غانتس يتخذ قرارًا الليلة بشأن عمل معبر (إيرز) أمام العمال بغزة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، اليوم السبت، إن "تقديرات الجيش بأن التوتر مع غزة لن يتدهور لتصعيد، مضيفةً أن المعضلة هي ما إذا كان سيتم إغلاق معبر (إيرز) أمام آلاف العمال الغزيين غدًا بعد إطلاق الصواريخ".

وأفاد موقع (والا) الإسرائيلي، بأن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس سيقرر في الساعات المقبلة ما إذا كان سيتم إغلاق معبر إيرز أمام عمال غزة ردا على إطلاق الصواريخ.

وفي سياق متصل، أوضحت القناة (12) الإسرائيلية، أنه في هذه الساعة، يجري تقييم للوضع في أعقاب إطلاق الصواريخ من غزة، بقيادة وزير جيش الاحتلال غانتس وبمشاركة رئيس الأركان، ومدير عام وزارة جيش الاحتلال وكبار قادة الجيش.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قد قصفت فجر السبت، موقعاً يتبع للمقاومة جنوب غربي مدينة غزة، بعدة صواريخ أدت إلى تصاعد أعمدة الدخان من المكان.

كما قصفت طائرات الاحتلال موقع (الشهداء) التابع للمقاومة الفلسطينية في مخيم النصيرات، وسط القطاع، بأربعة صواريخ على الأقل.

في حين، ردت فصائل المقاومة الفلسطينية على الغارات الإسرائيلية بإطلاق صاروخين تجاه مستوطنة (أحوزام) التي تبعد 30 كم عن قطاع غزة.






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