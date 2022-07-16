السعودية: فتح الأجواء للطيران الإسرائيلي غير مرتبط بالتطبيع





وفي سياق متصل، تابع "لم يطرح موضوع التعاون العسكري أو التقني مع إسرائيل لا في قمة جدة ولا قبلها".





وأشار إلى أنه "ليس ثمة ما يعرف بالنيتو العربي ولا أعرف من أين أتى هذه المسمى والأمر لم يطرح في القمة".



وكان هيئة الطيران المدني السعودي، قد أعلنت في وقت سابق، فتح أجواء المملكة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات عبور الأجواء السعودية.









رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أن قرار المملكة رفع القيود المفروضة على جميع شركات الطيران لاستخدام مجالها الجوي، ليس إشارة للدفع باتجاه علاقة مستقبلية مع اسرائيل.وقال بن فرحان، في مؤتمر صحفي في جدة، يوم السبت "هذا لا علاقة له بالعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل" مضيفًا أنه "ليس في أي حال من الأحوال تمهيدا لخطوات لاحقة".