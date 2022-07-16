قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة حول القصف الأخير على قطاع غزة

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قد قصفت فجر السبت، موقعاً يتبع للمقاومة جنوب غربي مدينة غزة، بعدة صواريخ أدت إلى تصاعد أعمدة الدخان من المكان.



كما قصفت طائرات الاحتلال موقع (الشهداء) التابع للمقاومة الفلسطينية في مخيم النصيرات، وسط القطاع، بأربعة صواريخ على الأقل.





في حين، ردت فصائل المقاومة الفلسطينية على الغارات الإسرائيلية بإطلاق صاروخين تجاه مستوطنة (أحوزام) التي تبعد 30 كم عن قطاع غزة.





















وأفادت القناة بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصف مواقع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بـ16 طناً من القنابل.