كشفان جديدان.. الداخلية بغزة تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد
نشرت وزارة الداخلية بغزة، اليوم السبت، كشفين جديدين وآلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد 17 تموز/ يوليو.
وأشارت الوزارة إلى أن رابط الكشف الجديد رقم (2022/28)، والذين عليهم انتظار دورهم في السفر بعد انتهاء الكشف الحالي بحسب الإعلانات الصادرة لاحقاً: للتحميل اضغط هنا
وأوضحت أن السفر غداً الأحد للحافلتين: الخامسة، والسادسة من كشف رقم (2022/27) للتحميل اضغط هنا
كما ولفتت إلى أن الحافلة الأولى فقط من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/27)، وباقي الحافلات انتظار دورهم بحسب الإعلانات الصادرة لاحقاً، ومن يتخلّف أو يتقدم يفقد حقه في السفر للتحميل اضغط هنا
وأكدت على ضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.
ونوّهت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، لافتًا إلى أن الهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.
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