شؤون فلسطينية

كشفان جديدان.. الداخلية بغزة تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

كشفان جديدان.. الداخلية بغزة تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد
معبر رفح - تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الداخلية بغزة، اليوم السبت، كشفين جديدين وآلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد 17 تموز/ يوليو.

وأشارت الوزارة إلى أن رابط الكشف الجديد رقم (2022/28)، والذين عليهم انتظار دورهم في السفر بعد انتهاء الكشف الحالي بحسب الإعلانات الصادرة لاحقاً:  للتحميل اضغط هنا

وأوضحت أن السفر غداً الأحد للحافلتين: الخامسة، والسادسة من كشف رقم (2022/27)  للتحميل اضغط هنا

كما ولفتت إلى أن الحافلة الأولى فقط من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/27)، وباقي الحافلات انتظار دورهم بحسب الإعلانات الصادرة لاحقاً، ومن يتخلّف أو يتقدم يفقد حقه في السفر للتحميل اضغط هنا

وأكدت على ضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ونوّهت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، لافتًا إلى أن الهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

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