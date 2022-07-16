العاهل الأردني وبايدن يؤكدان التزامها بالعمل لأجل تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، التزامهما مواصلة العمل من أجل تحقيق السلام العادل والدائم والشامل على أساس حل الدولتين.جاء ذلك خلال بيان مشترك، عقب لقاء بايدن بالعاهل الأردني على هامش قمة جدة، اليوم السبت، شدّدا فيه على "ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في المقدسات في القدس.وثمّن الرئيس بايدن الدور المهم للوصاية الهاشمية في ذلك، وأشاد الملك عبد الله الثاني بالدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).ويُذكر أن قمة جدة للأمن والتنمية، قد انطلقت اليوم السبت، في السعودية بمشاركة الدول الخليجية ومصر والأردن والعراق، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.