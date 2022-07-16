عربي

العاهل البحريني يؤكد ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية وفقا لحل الدولتين

العاهل البحريني يؤكد ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية وفقا لحل الدولتين
العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة
رام الله - دنيا الوطن
أكد العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، أن ما عانته منطقة الشرق الأوسط، على مدى سنوات، من ظروف سياسية وأمنية واقتصادية صعبة وتحديات بالغة الخطورة، يتطلب منا تفكيرا متزنا وعميقا لكيفية الخروج من الأزمات والصراعات الدائرة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وشدد العاهل البحريني خلال كلمته على هامش قمة جدة التي تجمع قادة مصر، والأردن، والعراق، ودول مجلس التعاون الخليجي، والولايات المتحدة الأميركية، على ضرورة حل القضية الفلسطينية بتسوية عادلة ودائمة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقا لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية.

وأكد ضرورة خلق الفرص الاقتصادية الواعدة والمستدامة للشعب الفلسطيني الشقيق ومشاركته الفعلية في تنمية شاملة الأبعاد.

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