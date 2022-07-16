الكاظمي: نؤكد أولوية إيجاد حلّ شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، على أولوية إيجاد حلّ شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية، بما يلبي الطموحات والحقوق المشـروعة للشعب الفلسطيني.وشدد الكاظمي في كلمته على هامش قمة جدة التي تجمع قادة مصر، والأردن، والعراق، ودول مجلس التعاون الخليجي، والولايات المتحدة الأميركية، على ضرورة قف جميع الإجراءات العدوانية والانتهاكات والاعتداءات بحق الشعب الفلسطيني، وأن حلّ الصـراع على أساس قرارات الشـرعية الدولية هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة.