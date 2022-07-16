مع قرب نتائج الثانوية.. مباحث التموين بغزة تحذر من ترويج وبيع المفرقعات والألعاب النارية

رام الله - دنيا الوطنحذرت دائرة مباحث التموين بالشرطة بغزة، اليوم السبت، من ترويج وبيع أو التعامل مع المفرقعات والألعاب النارية مع قرب إعلان نتائج الثانويك العامة؛ وذلك لتشكيلها خطراً على سلامة المواطنين وترويعها للآمنين.وأكد المقدم أحمد جحجوح مدير مباحث التموين، أن دائرته تنظم جولات تفتيشية على أماكن تصنيع وبيع المفرقعات، حيث صادرت كميات كبيرة خلال الفترة الماضية.وقال المقدم جحجوح، في تصريح صحفي، إنه تم توقيف ثلاثة مروجين للألعاب النارية خلال ال 24 ساعة الماضية، في إطار الجهود المستمرة لمحاصرتها ومنع تداولها.وأوضح أن الطواقم المختصة تتابع الترويج للمفرقعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتقوم باستدعاء المروجين والبائعين واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.وشدد المقدم جحجوح على أن الإجراء القانوني المتخذ بحق المروج والبائع هو إحالته للنيابة مباشرة، مع الحجز مدة 15 يوماً.وحذرت مباحث التموين المواطنين من استخدام المفرقعات النارية والإبلاغ عن كل من يقوم ببيعها وترويجها؛ وذلك لخطورتها على سلامة المواطنين وتشكيلها مصدر إزعاج.