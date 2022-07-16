شؤون فلسطينية

الشيخ: نثمن الموقف العربي الثابت من قضية فلسطين وحضورها الحي في قمة جدة

الشيخ: نثمن الموقف العربي الثابت من قضية فلسطين وحضورها الحي في قمة جدة
حسين الشيخ - أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، إننا "نثمن الموقف العربي الثابت والتاريخي من قضية فلسطين وحضورها الحي في قمة جدة".

وتابع "والتأكيد من كل الملوك والزعماء العرب الحاضرين على ضرورة تطبيق الشرعية الدولية في إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وعقد القادة الخليجيين والعرب المشاركين في قمة جدة، اليوم السبت، مؤتمرًا صحفيًا بمشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال زيارته الأولى للسعودية منذ توليه الرئاسة.

وأجمع القادة العرب المشاركين على ضروة التوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

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