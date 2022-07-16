العاهل الأردني: نؤكد أهمية الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين

رام الله - دنيا الوطنأكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم السبت، على أهمية الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.وقال الملك عبد الثاني خلال كلمة له في القمة العربية الامريكية في جدة، إنه "لا أمن ولا استقرار في المنطقة دون حل للقضية الفلسطينية وإقامة دولة على حدود 67".وتابع: "يجب أن يشمل التعاون الاقتصادي أشقاءنا في السلطة الفلسطينية".ولفت إلى أن الأردن "تواجه مخاطر أمنية متجددة على حدودها في مكافحة عمليات تهريب المخدرات والأسلحة"وشددّ على ضروروة أن "يواصل المجتمع الدولي دوره في التصدي لآثار أزمة اللجوء".وأردف العاهل الأردني القول: "لا بد من السعي نحو التكامل الإقليمي في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والنقل والمياه".