عربي

ولي العهد السعودي: ندعو إيران إلى الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية

ولي العهد السعودي: ندعو إيران إلى الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
رام الله - دنيا الوطن
دعا ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إيران إلى التعاون مع دول المنطقة والالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وذلك خلال كلمته في مؤتمر جدة، المنعقد اليوم السبت.

وقال بن سلمان، في كلمته خلال القمة العربية الأمريكية في جدة، إن "التحديات الكبرى التي تعرض لها العالم مؤخرا تستدعي مزيدا من الجهود الدولية"، محذراً من أن "تبني سياسات غير واقعية من خلال إقصاء مصادر الطاقة الرئيسة سيؤدي لتضخم غير مسبوق".

وأشار إلى أن "اكتمال منظومة الأمن والاستقرار في المنطقة يتطلب إيجاد حلول للأزمات التي تعيشها الدول".

وأبدى ولي العهد دعمه لجميع الجهود الرامية لحل سياسي يمني يمني للأزمة هناك، مختتماً، بأنه "يأمل أن تؤسس هذه القمة لعهد جديد من الشراكة الاستراتيجية بين دول المنطقة والولايات المتحدة".

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