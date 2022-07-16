السيسي: حان الوقت لكي تتضافر الجهود للحد من للصراعات والحروب الأهلية في منطقتنا

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أنه "حان الوقت لكي تتضافر جهودنا المشتركة لوضع حد للصراعات والحروب الأهلية في منطقتنا".وأضاف في كلمة له خلال القمة العربية الأميركية في جدة، أن "إحياء عملية السلام لا يكفي بل يجب التوصل لحل نهائي لا رجعة فيه، ويجب دعم مؤسسات الدول الوطنية لإرساء دعائم الحكم الرشيد".وشدد السيسي على ضرورة إقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل سيفتح آفاقا للسلام والاستقرار في المنطقة.وقال الرئيس المصري: إن "مبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها هي من يجب أن يحكم العلاقات العربية العربية".