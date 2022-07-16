بايدن: عازمون على القضاء على مصادر الإرهاب وإيران تقوم بزعزعة الاستقرار

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، إن بلاده عازمة على القضاء على مصادر الإرهاب، مؤكداً أن ايران تقوم بزعزعة الاستقرار بالشرق الأوسط.





وعبر بايدن عن رفض بلاده لاستخدام القوة القاهرة في تغير الحدود، وأن واشنطن ستواصل جهودها الدبلوماسية للضغط على البرنامج النووي الإيراني، كما ويحرصون على ألا تحصل طهران على سلاح نووي.





وأكد في كلمته خلال القمة الأميركية العربية في مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية، على أن الولايات المتحدة ستظل شريكا عامل ونشطا بالمنطقة، وأنها ستدعم الشراكة مع الدول التي تلتزم بمبادئ النظام الغذائي.





وأشار إلى أن الولايات المتحدة استثمرت في بناء مستقبل افضل بالمنطقة بمساهمة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق.





وكشف عن وجود اتفاقات تجارة حرة واستثمارات سعودية في الأردن وغيرها في الأيام القادمة، ولديهم رؤية واضحة حول ما ينبغي القيام به في الشرق الأوسط.





وأشار إلى أن واشنطن تجمع مليارات الدولارات لتخفيف الأزمات في المنطقة، وزيادة إنتاج الطاقة في الشهور القادمة، والالتزام بوجود حرية للحركة و الملاحة في المنطقة.

رام الله - دنيا الوطن