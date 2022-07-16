إصابة ستة عمال أثناء مطاردة الاحتلال لهم في مسافر يطا جنوب الخليل

رام الله - دنيا الوطنأصيب ستة عمال، اليوم السبت، إثر انقلاب مركبتهم عقب مطاردتهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المجاز بمسافر يطا، جنوب الخليل.وأشار منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، إلى أن 6 عمال أصيبوا خلال مطاردة الاحتلال لمركبتهم، ما أدى الى انقلابها، كما أطلقت الرصاص الحي باتجاه العمال، ما أدى الى إصابة أحدهم بالرصاص في قدمه، وتم نقل العمال المصابين الى إحدى المستشفيات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).