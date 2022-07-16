الكشف عن هوية الدولة العربية التي سيزورها كوخافي يوم الاثنين المقبل

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن هوية الدولة العربية التي سيزورها رئيس الأركان، أفيف كوفاخي، يوم الاثنين المقبل.وقالت: إن كوخافي سيتوجه يوم الاثنين إلى المغرب.وكان هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، أعلنت صباح اليوم السبت، إن كوخافي سيتوجه الاثنين المقبل إلى دولة عربية، في زيارة رسمية، دون الكشف عن هويتها.ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن هذه الدولة لم يقم كوخافي، أبداً بزيارتها، سابقاً، حيث أقيمت مؤخرًا علاقات رسمية وأمنية بين الجانبين.