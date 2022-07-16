لاستكمال القرارات المتعلقة بالقضاء.. جلسة طارئة في مقر مجلس القضاء الأعلى غداً

رام الله - دنيا الوطنبناءً على تعليمات الرئيس محمود عباس، قام رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس المجلس التنسيقي لقطاع العدالة المستشار عيسى أبو شرار، بدعوة المجلس التنسيقي لقطاع العدالة لعقد جلسة طارئة غدا الأحد، في مقر مجلس القضاء الأعلى.وتأتي الجلسة الطارئة لاستكمال مناقشة باقي القرارات بقانون الإجرائية المتعلقة بالقضاء، بهدف تعزيز التكامل بين الجهات الممثلة في المجلس خدمة للعدالة، وتيسيرا للوصول اليها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، دون ذكر مزيد من التفاصيل.