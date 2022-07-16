أبو ردينة يكشف تفاصيل جديدة حول لقاء الرئيس عباس بايدن

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إن زيارة الرئيس الأمريكي إلى فلسطين تحمل معانٍ كثيرة ومضامين كثيرة بعد انقطاع منذ إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب .وأضاف في تصريح لـ (تلفزيون فلسطين): أن فلسطين هي أول دولة عربية يزورها الرئيس الأمريكي منذ توليه الإدارة، مبيناً أن لهذه الزيارة معاني رمزية وتحمل رسالة للجانب الإسرائيلي بأن القضية الفلسطينية هي محور الصراع في المنطقة .وأضاف أبو ردينة أن الرئيس عباس كان شديد الوضوح بشأن الثوابت والحقوق الفلسطينية حيث أكد سيادته أنه لا حل ولا سلام في المنطقة بدون القدس وأنها مفتاح الامن والسلام والاستقرار كما أكد أن حدود عام 67 هي الخط الأحمر وعلى رأسها القدس الشرقية وهي الطريق الوحيد لأمن وسلام الجميع.واعتبر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، الموقف الأمريكي خطوة متقدمة عن سابقاتها ويجب البناء عليها حيث بدأت زيارة الرئيس الأمريكي من القدس دون أي تواجد إسرائيلي وانتهت في بيت لحم مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق على التواصل بين الجانبين لتطوير العلاقة بما يخدم المصالح العامة الفلسطينية.وأوضح أبو ردينة أن فلسطين والقدس والقيادة التاريخية لشعبنا أثبتت خلال هذه الزيارة أنها العنوان في المنطقة كما أن القضية الفلسطينية أثبتت مرة أخرى انها حية لا تموت وأن أية حلول لا تستطيع أن تتجاوزها.