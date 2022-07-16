"المرور" بغزة تكشف عدد الإصابات في حوادث السير الأسبوعين الماضيين

رام الله - دنيا الوطنكشفت إدارة المرور والنجدة في الشرطة الفلسطينية بغزة، اليوم السبت، إحصائية حوادث السير خلال الأسبوعين الماضيين في الفنرة ما بين (2-15) تموز/ يوليو2022.وأفادت إحصائية المرور أن 164 حوادث سير سُجلت لدى دائرة حوادث الطرق، خلال الأسبوعين الماضيين، نتج عنها 81 إصابة، منها إصابة واحدة بجروح خطيرة، و26 إصابة بجروح متوسطة، و53 إصابة بجروح طفيفةوبينت الإحصائية أن أضرارًا مادية وتلفيات لحقت بـ 199 مركبة، من بينها 21 دراجة نارية، جراء تلك الحوادث.