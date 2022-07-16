شؤون فلسطينية

المطران حنا: لا نملك ثروة طبيعية ولكن نملك التاريخ والتراث والمقدسات

رام الله - دنيا الوطن
استقبل المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، اليوم السبت، وفدا من خريجي جامعة بيرزيت حيث قدم لهم التهنئة بمناسبة تخرجهم متمنيا لهم مزيدا من النجاحات والتفوق في خدمة مجتمعنا ووطننا الذي ننتمي اليه بكافة جوارحنا.
 
وقال المطران حنا في كلمته الترحيبية، إن "في فلسطين لا نملك ثروة طبيعية ولا توجد عندنا ابار للنفط او مناجم للذهب ولكننا في فلسطين نملك ما هو أهم من هذا وذاك الا وهو التاريخ والتراث والمقدسات والعراقة، كما اننا نعتبركم ثروتنا الحقيقية فأنتم بناة هذا الوطن ومستقبلة وانتم أولئك الذين ستواصلون مسيرة هذا الشعب" .

وأضاف: "أننا نراهن عليكم وعلى استقامتكم ووطنيتكم ورغبتكم في خدمة بلدكم ومجتمعكم فكونوا خير من يحمل هذه الأمانة ويتحمل هذه المسؤولية فهذا الوطن لن تقوم له قائمة الا بسواعد أبنائه وانتم أبناء هذا الوطن الذي ليس هو حكرا على جهة دون الأخرى ففلسطين هي لكل أبناءها وشعبها وكلنا فلسطينيون نفتخر بانتمائنا لهذه الأرض ودفاعنا عن قضية شعبنا العادلة" .

وتابع: "لا تقبلوا بأن يتم جركم الى ثقافات دخيلة والى ثقافة الإحباط واليأس والقنوط والتخلي عن الانتماء الوطني ، ووسائل التواصل الاجتماعي لمن يتابعها إنما هي مليئة بكل ما من شأنه اقتلاع شبابنا من القيم الإنسانية والأخلاقية والوطنية النبيلة وجعلهم ينحرفون لكي لا يكونوا في المكان الغير صحيح ولكي لا تكون بوصلتهم في الاتجاه الصحيح أيضا".

وذكر المطران حنا: أن وعيكم وصدقكم واستقامتكم وايمانكم ووطنيتكم الحقة هي التي تحصنكم وتقويكم في مواجهة كل هذه المخاطر المحدقة بنا والتي باتت تتغلغل الى مجتمعنا لان وسائل التواصل الاجتماعي موجودة في كل مكان وهي في متناول الجميع .

وقال: إننا "نؤمن بالحرية والتعددية وقبول الاخر ونرفض لغة الاقصاء والتخوين وشطب وجود الاخر".

وأضاف: "حافظوا على هذا التنوع وعلى هذه التعددية والتي هي اثراء لمجتمعنا وحافظوا على انتماءكم الوطني فلا قيمة لنا بدون هذا الانتماء والقيم والمبادئ السامية التي يجب ان ننادي بها".

وتابع احملوا معكم هموم شعبكم في كل مكان تذهبون اليه فهذا الشعب الذي قدم هذا الكم الهائل من التضحيات يستحق الحرية ومن يحجب الحرية عن شعبنا انما يعتدي على الإرادة الإلهية التي خلقتنا أحرارا لا لكي نكون مستعبدين معانين من الاحتلال والقمع والظلم والاستبداد.

وقدم المطران حنا للوفد شرحا تفصيليا عن تاريخ مدينة القدس حيث كانت هنالك جولة داخل كنيسة القيامة كما واجاب سيادته على عدد من الأسئلة والاستفسارات.

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