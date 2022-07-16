مصرع مواطن بحادث سير ذاتي في جنين

لقي مواطن (50 عاماً) من سكان طولكرم مصرعه بحادث سير ذاتي في جنين.





وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن بلاغا وصل إلى الشرطة حول وصول مواطن إلى المشفى الحكومي مصاب بحادث سير وصفت إصابته بالخطيرة و أعلن الأطباء عن وفاته لاحقاً.





وعلى الفور تحرك خبراء الحوادث إلى المكان وتبين أن الحادث انقلاب ذاتي في منطقة زهرة الفنجان جنوب مدينة جنين.





وأضاف ارزيقات بأنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه وملابساته.

رام الله - دنيا الوطن