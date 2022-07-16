التربية تكشف لـ "دنيا الوطن" تفاصيل جديدة حول إعلان نتائج الثانوية العامة





وأشار في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن" إلى أن الحديث عن أي موعد لإعلان النتائج لا زال مبكراً، مشدداً على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها، وعدم التعاطي مع ما ينشر بخصوص مواعيد إعلان النتائج، أو غيرها بخصوص الاختبارات ونسب النجاح.



وبين المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أنه تم الانتهاء من عملية التصحيح لمعظم المباحث المقررة عدا مبحثيْ التربية الإسلامية والتكنولوجيا.





وأوضح أنه وبعد ذلك تأتي عمليات ادخال، فرز، رصد أفقي وحوسبة بيانات، حيث يتم إدخال نتيجة كل مبحث على حدة، والطواقم المسؤولة عن الادخال والفرز واصلت عملها في عطلة العيد بهدف تسريع عملية التصحيح.



يذكر بأن طلاب الثانوية العامة قدموا أخر اختبار للفرعين العلمي والأدبي في 4 تموز/ يوليو وهو التكنولوجيا.



وكان مدير عام القياس والتقويم في مديرية التربية والتعليم محمد عواد صرح، أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة في نهاية تموز/ يوليو كحد أقصى.



رام الله - دنيا الوطنأكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، صادق خضور، اليوم السبت، أن عملية تصحيح اختبارات الثانوية العامة لا زالت مستمرة حتى هذه اللحظة، فيما من المتوقع أن تنتهى عمليات التصحيح مع نهاية الأسبوع.